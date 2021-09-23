23 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Konyaspor - Trabzonspor maçı | CANLI

Konyaspor - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor.

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