14 Eylül 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig’de 5 kulüp PFDK’ye sevk edildi
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanyaspor, Gaziantep FK, Karagümrük, Konyaspor ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep'in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.


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