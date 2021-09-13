13 Eylül 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ilk 11'ler belli oldu!

Gaziantep FK-Antalyaspor | 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak Gaziantep FK - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Merkel, Figueiredo, Jefferson, Recep Niyaz, Kitsiou, Sagal, Muhammet Demir.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Milosevic, Wright, Gökdeniz, Mukairu

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