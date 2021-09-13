13 Eylül 2021, Pazartesi
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Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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