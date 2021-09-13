Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Giresunspor maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ