13 Eylül 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Giresunspor maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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