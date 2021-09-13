13 Eylül 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Alanyaspor 1-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanyaspor sahasında galip! Emre Akbaba’dan asist
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor, yeni transferi Chidozie Awaziem ile kazandı. Akdeniz ekibinin golünde asisti ise Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba yaptı.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanışı Alanyaspor - Giresunspor ve Gaziantep FK - Antalyaspor maçlarıyla yapıldı. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyeti bulunan Alanyaspor, Giresunspor'u Awaziem'in golüyle 1-0 yendi. Golün asistini Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba yaptı.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 6'ya yükseltti.

Öte yandan ligin yeni ekibi Giresunspor ise geride kalan 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak 0 puanda kaldı.

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