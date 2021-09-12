Trabzonspor-Galatasaray CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan bordo-mavililer, 7 puanlı sarı-kırmızılıları mağlup edip liderliğini geri almak istiyor. G.Saray ise yeni bir galibiyet serisi başlatıp 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor Galatasaray maçının tüm detayları ve derbinin canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika Trabzonspor Galatasaray maçı haberleri

Süper Lig'in 4. haftası 2021-2022 sezonunun ilk derbisine sahne oluyor. Yeni transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor, gençleştirme operasyonu içerisine giren Galatasaray'ı konuk ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. VAR'da Cüneyt Çakır, AVAR'da ise Bahattin Duran ve Mert Güzenge yer alıyor.

DORUKHAN YİNE YOK

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece UEFA Konferans Ligi 3'üncü Tur'unda Molde FK ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde oturan Dorukhan Toköz, sonraki 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda şans bulamamıştı. Milli arada tedavi sürecini büyük ölçüde tamamlayan ve bir süre takımla denenen Dorukhan'ın Galatasaray karşılaşmasıyla ligde bordo-mavili forma ile ilk kez bir maçta kadroda yer alması beklenirken, oyuncunun ayak bileğinde ödem olduğu ve bu nedenle bu maçta da takımdaki yerini alamadığı belirtildi.

İKİ TAKIM DA 11'DE İLK KEZ 4 YERLİ OYUNCU SAHAYA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynanan ilk üç karşılaşmada 11'inde 3'er yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray'da, bu karşılaşmada ilk 11'inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verildi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

GALATASARAY ÜSTÜN!

Trabzonspor ile Galatasaray 133 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 44'ünden galip, Galatasaray ise 59'undan ise galip ayrıldı. Trabzonspor ile Galatasaray, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzon'daki karşılaşmalarda bordo-mavililer, Galatasaray'a üstünlük kurmuş durumda. Fırtına, 20 defa kazandı, Galatasaray 17 galibiyet aldı. İki takım da Trabzon'daki maçlarda 59'ar gol kaydetti.

ÜST ÜSTE 2 İÇ SAHA YENİLGİSİ ALMIYOR

Geçen sezon Galatasaray'ı konuk ettiği lig maçını 2-0 kaybeden Trabzonspor, 2011/2012'den bu yana sarı kırmızılılardan üst üste 2 iç saha yenilgisi almadı.

LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

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