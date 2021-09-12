Göztepe Başakşehir maçı canlı anlatım (Göztepe Başakşehir maçı canlı izle)
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 haftada 2 puan toplayan İzmir ekibi, 0 puanlı Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan olan Göztepe - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka
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