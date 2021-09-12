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Göztepe Başakşehir maçı canlı anlatım (Göztepe Başakşehir maçı canlı izle)

Göztepe - Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 haftada 2 puan toplayan İzmir ekibi, 0 puanlı Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan olan Göztepe - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka

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