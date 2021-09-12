12 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Fenerbahçe - Sivasspor maçının özeti A Spor’da
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. A Spor'dan da dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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