12 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Rizespor 0-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatayspor deplasmanda 3 puanı aldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Hatayspor, Mame Diouf ve El Kaabi'nin golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hatayspor, 81. dakikada Mame Diouf ve 89'da El Kaabi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken, Rizespor 1 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
F.Bahçe Sivas engelini aşamadı! F.Bahçe Sivas engelini aşamadı!
Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
Trabzonspor-Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu Trabzonspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör