Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüplerine müjdeli haber geldi! 300 milyon TL gelir... | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, pandemi dolayısıyla geçtiğimiz sezon seyircisiz oynandı. Kulüpler büyük bir maddi kayıp yaşadı. Gelecek sezon seyircili olup olmadığı da merak konusu olmuştu. TFF müjdeli haberi verdi. 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi. Bu durum kulüplere adeta can suyu oldu.

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacak.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek. Aşılama durumuna göre sezon içerisinde seyirci kapasitesinin daha da yükseltilmesi bekleniyor.

LOCALAR DA KAZANDIRACAK

Ligimizde yaklaşık bir sezonda 500 milyon liralık bilet ve kombine kart satışı yapılıyor. Bu paranın yüzde 90'ı ise 4 büyük takımın kasasına giriyor. 2018-19 sezonunda 4 büyüklerin kombine ve bilet satışından elde ettiği gelir 427 milyon TL buldu. TFF'nin bu kararı sonrası kulüpler, 250 milyon TL 'lik önemli bir gelir elde edecek. Bu rakamlara loca satışları da eklendiğinde bu gelirin 300 milyon TL civarında olması bekleniyor.

LOCA SAYILARI

Galatasaray: 198

Beşiktaş: 147

Trabzonspor: 122

Fenerbahçe: 64

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