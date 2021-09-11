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Konyaspor Altay maçı CANLI

Konyaspor - Altay | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Konyaspor - Altay maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Konyaspor - Altay maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Saat 17.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR - ALTAY İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba.


Süper Lig'de ilk 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u (D) mağlup ettikten sonra evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Altay, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı Erkan Özdamar yönetiyor. İlk 3 haftada topladığı 6 puanla 6'ncı sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 7 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıktı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kendi tesislerinde çalışan siyah-beyazlılarda ön libero Poko'nun Gabon Milli Takımı'ndan dönmesiyle eksik kalmadı. Ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Konya ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışıyor. Yeni bir takım olmalarına rağmen sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Daha iyisini yapacak potansiyelimiz var. Oyunumuzu geliştirip keyif veren futbol izletmek istiyoruz" dedi.

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