Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'deheyecan devam ediyor. 4. Hafta maçında lider Trabzonspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacak, bordo mavililerle zirveyi paylaşan Fenerbahçe ise Sivasspor'u konuk edecek. Transfer döneminin flaş takımı Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte 4 büyüklerin güncel şampiyonluk oranları... |Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği haftada, bordo mavililerle zirveyi paylaşan Fenerbahçe ise Sivasspor'u konuk edecek. Transfer döneminin flaş takımı Beşiktaş, 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte 4 büyüklerin önceki ve güncel şampiyonluk oranlar;
3. HAFTA ORANLARI
Fenerbahçe - 2.90
Beşiktaş - 3.00
Galatasaray - 3.55
Trabzonspor - 3.55
GÜNCEL ORANLAR
Fenerbahçe: 3.05
Beşiktaş: 3.15
Galatasaray: 3.75
Trabzonspor: 3.75
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