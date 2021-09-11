Karagümrük - Adana Demirspor maçı CANLI
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük, Farioli ile çıkış yakalamak isterken Adana Demirspor, Montella ile yeni bir başlangıç peşinde.
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner, Biglia, Aksel, Bertolacci, Tunay, Kerim Frei, Pesic
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyip, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Vargas, Assombalonga, Balotelli
ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALIYOR
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.
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