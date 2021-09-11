Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük, Farioli ile çıkış yakalamak isterken Adana Demirspor, Montella ile yeni bir başlangıç peşinde.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner, Biglia, Aksel, Bertolacci, Tunay, Kerim Frei, Pesic

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyip, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Vargas, Assombalonga, Balotelli

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALIYOR

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.





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