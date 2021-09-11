Beşiktaş Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Beşiktaş; 6 puanlı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.
Y. Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük.
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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