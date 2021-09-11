11 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Beşiktaş Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Y. Malatyaspor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Beşiktaş; 6 puanlı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.

Y. Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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