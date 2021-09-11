Konyaspor 3-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor sahasında Altay'ı Soner Dikmen, Abdülkerim Bardakçı ve Rahmanovic'in golleriyle 3-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.
Süper Lig'de 4. haftada oynanan Konyaspor-Altay maçında kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Konyaspor'un gollerini; 7. dakikada Soner Dikmen, 20. dakikada ise Abdülkerim Bardakçı ve 83. dakikada Rahmanovic kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+2'de Ahmet Rayyan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 10 yaparken, Altay 6 puanda kaldı.
Konyaspor gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olurken, Altay evinde İzmir derbisinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel'in sert şutunda kaleci Sehic gole ezin vermedi.
7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin sol kanattan ceza sahasına pasına hareketlenen Soner Dikmen'in altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin orta sahaya yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde top yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
38. dakikada Cebrail Karayel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut yan direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada Altay atağında sağ kanattan yapılan ortada Murat Akça'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
45+4. dakikada hızlı atakta Serdar Gürler'in pasında, kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
59. dakikada Pinares'in ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.
70. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'ten oyun alanına döndü.
76. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına şık ortasında, Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta gitti.
83. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan topu kafa ile Rahmanovic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
90+2. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Pinares'in sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle bitti.
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