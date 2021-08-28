Başakşehir - Kayserispor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Geride kalan 2 haftada İstanbul ekibi puan alamazken, Keyserispor ilk puanına geçen hafta Adana Demirspor maçında elde etti. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 24 maçta 6 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Mensah, Gökhan Sazdağı , Emrah Başsan, Mame Thiam
Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanırken İstanbul'da oynanan maç ise golsüz sona ermişti. Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4
2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1
2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0
2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2
2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2
2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2
2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2
2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1
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