09 Eylül 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

Süper Lig'de 2021-22 sezonu transfer dönemi tamamlanırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrosuna kattığı isimlerle beraber güçlendi. Takımlar, yeni yıldızlarıyla lige, milli aranın ardından iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Bununla beraber transfer sezonunun sona ermesinin ardından, Süper Lig'deki en değerli futbolcu da belli oldu. Son şampiyon Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic'i transfer ederken Fenerbahçe, forvet bölgesini Berisha ile güçlendirmişti. Gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, Belhanda'dan boşalan orta saha boşluğunu Alexandru Cicaldau ile doldurmuştu. Trabzonspor ise, Avrupa'da büyük ses getiren Marek Hamsik transferiyle sükse yapmıştı. Peki, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'in en pahalı oyuncusu kim? İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Süper Lig'in 2021-22 sezonu transfer sezonu sona ererken, 4 büyükler yaptığı takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunda önemli yıldızlara imza attırdı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

Bununla beraber taraftarların en merak ettiği konulardan biri de, Süper Lig'deki en pahalı oyuncunun kim olduğuydu. İşte o 6 isim...

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

6 - Marcao - Galatasaray - 12 milyon €

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

5 - Ghezzal - Beşiktaş - 12 milyon €

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

4 - Altay - Fenerbahçe - 14 milyon €

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

3 - Rossi - Fenerbahçe - 18 milyon €

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

2 - Uğurcan - Trabzonspor - 19 milyon €

Son dakika spor haberi: Süper Lig en pahalı futbolcusu belli oldu! O yıldız zirveye çıktı

1 - Pjanic - Beşiktaş - 20 milyon €

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