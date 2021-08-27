27 Ağustos 2021, Cuma

SÜPER LİG

Antalyaspor Rizespor maçı hangi kanalda? Antalya - Rize maçı ne zaman saat kaçta?

Antalyaspor-Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 2 haftadan 1 puan çıkaran iki takım, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte detaylar...

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. İki takım da ligde geride kalan 2 haftadan birer beraberlikle ayrılmayı başardı.

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Rizespor maçı 27 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

ANTALYASPOR - RİZEZSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Antalyaspor - Rizespor maçında Özgür Yankaya düdük çalacak. VAR hakemi ise Emre Malok.

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