28 Ağustos 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Malatya 3 puanı kaptı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı Adem Büyük ve Benjamin Tetteh'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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