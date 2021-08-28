28 Ağustos 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir 0-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir evinde kayıp!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i Mame Thiam'ın golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti.

İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir henüz puanla tanışamazken, Kayserispor ise puanını 4'e yükseltti.

Başakşehir 4. hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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