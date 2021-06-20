20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev!
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika takımları arasında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak" dedi.
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