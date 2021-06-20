20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev!

UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev!
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'nundan yapılan açıklamada, UEFA Gözlemcisi , ile arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. | Son dakika spor haberleri

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz , ile takımları arasında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. 'nın 'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak" dedi.

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