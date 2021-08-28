28 Ağustos 2021, Cumartesi

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Hatayspor - Alanyaspor maçı CANLI

Hatayspor - Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Hatayspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ribeiro, Onur, Saba, El Kaabi, Mame Diouf

Alanyaspor: Serkan, Borja, Fatih, Novais, Milunovic, Juanfran, Tayfur, Umut, Leroy Fer, Candeias, Davidson


Saat 21.45'te başlayan Hatayspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

Geçen sezonu 6. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan ev sahibi ekip, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan ve öğrencileri, evlerinde oynayacakları mücadeleyi kazanarak hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Atakaş Hatayspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konuk Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek lige moralli başladı. Geçen hafta evinde Altay'ı konuk eden Akdeniz ekibi, maçı 4-1 kaybederken kırmızı kart gören 2 futbolcusu da cezalı duruma düştü.

Bu maçı unutmak isteyen turuncu yeşilliler, Hatay deplasmanında puan ya da puanlar hedefliyor. Akdeniz ekibinde Efecan Karaca ve Famara Diedhiou cezaları nedeniyle forma giyemiyor.

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