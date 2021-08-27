27 Ağustos 2021, Cuma

SÜPER LİG

Adana Demirspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

A. Demirspor - Konyaspor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi mavi-lacivertliler 1, yeşil-beyazlılar ise 6 puanda... Transferin flaş ekiplerinden Adana Demirspor, mücadele öncesi bir ismi daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı renklerine bağladı.

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyib, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Sedat, Assombalonga, Balotelli

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Amir, Soner, M'Poku, Bytyqi, Endri Çekici, Cikalleshi

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maç bu akşam 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

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