Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İlk 2 hafta sonunda galip gelemeyen Adana temsilcisi, 6 puan toplayan Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Adana temsilcisi 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Konyaspor ise namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyib, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Sedat, Assombalonga, Balotelli.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Amir, Soner, M'Poku, Bytyqi, Endri Çekici, Cikalleshi.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Konyaspor'u konuk ettiği maç saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapıyor.

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