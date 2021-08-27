Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor Rizespor maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İlk 2 hafta sonunda iki ekip de 1'er puan toplarken, mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANTALYASPOR-RİZESPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Gökdeniz, Milosevic, Mukairu, Wright.
Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali, Yasin, Dokovic, Tyler Boyd, Alper Potuk, Sabo, Dabo.
ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Maç sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.
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