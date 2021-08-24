Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre ligde averajla liderliği Altay sürdürürken, aynı puanlı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor onu takip etti. İşte güncellenen şampiyonluk oranlarına göre favori takım...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...
GİRESUNSPOR:
Eski oran: 1500.00
Yeni oran: 2000.00
ÇAYKUR RİZESPOR: 1500.00 (Değişmedi)
KAYSERİSPOR: 1500.00 (Değişmedi)
YENİ MALATYASPOR
Eski oran: 1500.00
Yeni oran: 1000.00
GÖZTEPE
Eski oran: 500.00
Yeni oran: 700.00
KASIMPAŞA
Eski oran: 700.00
Yeni oran: 500.00
ANTALYASPOR
Eski oran: 400.00
Yeni oran: 500.00
GAZİANTEP FK: 500.00 (Değişmedi)
HATAYSPOR
Eski oran: 300.00
Yeni oran: 500.00
ALTAY
Eski oran: 1000.00
Yeni oran: 500.00
KONYASPOR
Eski oran: 300.00
Yeni oran: 200.00
ADANA DEMİRSPOR: 150.00 (Değişmedi)
FATİH KARAGÜMRÜK: 150.00 (Değişmedi)
ALANYASPOR
Eski oran: 30.00
Yeni oran: 55.00
SİVASSPOR:
Eski oran: 50.00
Yeni oran: 80.00
BAŞAKŞEHİR
Eski oran: 35.00
Yeni oran: 65.00
TRABZONSPOR
Eski oran: 4.20
Yeni oran: 3.75
GALATASARAY
Eski oran: 3.50
Yeni oran: 3.40
BEŞİKTAŞ
Eski oran: 3.00
Yeni oran: 3.10
FENERBAHÇE
Eski oran: 3.00
Yeni oran: 2.95
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