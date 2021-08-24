25 Ağustos 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre ligde averajla liderliği Altay sürdürürken, aynı puanlı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor onu takip etti. İşte güncellenen şampiyonluk oranlarına göre favori takım...


Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GİRESUNSPOR:

Eski oran: 1500.00

Yeni oran: 2000.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 1500.00 (Değişmedi)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KAYSERİSPOR: 1500.00 (Değişmedi)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YENİ MALATYASPOR

Eski oran: 1500.00

Yeni oran: 1000.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖZTEPE

Eski oran: 500.00

Yeni oran: 700.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KASIMPAŞA

Eski oran: 700.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ANTALYASPOR

Eski oran: 400.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GAZİANTEP FK: 500.00 (Değişmedi)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

HATAYSPOR

Eski oran: 300.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALTAY

Eski oran: 1000.00

Yeni oran: 500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR

Eski oran: 300.00

Yeni oran: 200.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR: 150.00 (Değişmedi)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FATİH KARAGÜMRÜK: 150.00 (Değişmedi)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR

Eski oran: 30.00

Yeni oran: 55.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SİVASSPOR:

Eski oran: 50.00

Yeni oran: 80.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR

Eski oran: 35.00

Yeni oran: 65.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR

Eski oran: 4.20

Yeni oran: 3.75

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY

Eski oran: 3.50

Yeni oran: 3.40

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 3.00

Yeni oran: 3.10

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE

Eski oran: 3.00

Yeni oran: 2.95

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Süper Lig’de heyecan sürüyor! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de heyecan sürüyor! İşte güncel puan durumu
Malatya Göztepe’yi deplasmanda devirdi! Malatya Göztepe'yi deplasmanda devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör