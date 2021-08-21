Kasımpaşa Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Giresunspor mücadelesi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'de başlayacak olan Kasımpaşa - Giresunspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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