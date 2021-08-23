Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u geçen Galatasaray, ikinci haftaya Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacakken, Güney temsilcisini mağlup edip yoluna galibiyetle devam etmek istiyor. Cimbom'da lisansı çıkan Victor Nelsson da teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde süre alabilecek. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Giresun'da açan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom Marcao-Kerem kavgası nedeniyle bu maçta kazanılan 3 puanı doyasıya yaşayamazken, 2. haftada Hatayspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

GALATASARAY HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

Hatayspor: Munir, K. Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Riberio, Emre Çolak, Boudjemaa, Kamara, Diouf, Louis.

40 BİN TARAFTAR

Türk Telekom Stadı'nda zemin çalışmaları sürdüğü için maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TFF'nin talimatları doğrultusunda içeri yüzde 50 taraftar girebiliyor. Stadın kapasitesi 80 bin. Böylece Aslan ilk iç saha karşılaşmasını 40 bin taraftarı önünde oynayabilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin çalışması nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray Hatayspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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