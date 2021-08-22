Konyaspor - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Amir, Soner, Bytyqi, M'Poku, Sokol, Endri.

Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Ravil, Duarte, Caicara, Tolga Ciğerci, Youssuf Ndayishimiye, Zulj, Deniz Türüç, Aleksic, Gulbrandsen.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Başakşehir maçı saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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