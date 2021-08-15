17 Ağustos 2021, Salı

SÜPER LİG

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Adana Demir Fenerbahçe muhtemel 11

Adana Demir - F.Bahçe maçına dair tüm bilgiler!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin yeni ekibi Adana Demirspor'a konuk oluyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına ikinci kez Vitor Pereira'yı getiren sarı-lacivertliler, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Kritik maç öncesi birçok yıldızında yoksun saha çıkacak olan Kanarya, sezona galibiyetle girerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yaz transfer döneminde Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga ve Benjamin Stambouli gibi isimleri kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren Akdeniz temsilcisi ise taraftarı önünde sarı-lacivertlileri yenerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. Kritik maç için geri sayım başlarken, futbolseverler "Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?" "Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?" "Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de 2021/2022 sezonu heyecanı başladı. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe, açılışı Adana'da yapıyor. Sarı-lacivertli takım, ilk haftada ligin yeni ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesiyle kadroda radikal değişikler yapan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosunu Steven Caulker, Serdar Dursun, Min-Jae Kim, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak takviyeleriyle güçlendirmişti.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Adana Demirspor ise Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga ve Benjamin Stambouli gibi birçok yıldız ismi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE'DE 3, ADANA DEMİRSPOR'DA 1 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları sebebiyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise Metehan Mimaroğlu sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

A. Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar

Mücadeleye saatler kala futbolseverler Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına dair bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yayın bilgileri...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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