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Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Başakşehir maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlancak.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Endri, Bytyqi, Cikalleshi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Youssouf, Visca, Aleksic, Berkay, Muhammet Demir

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