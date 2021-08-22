Göztepe Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım (Göztepe Malatya canlı izle)

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 21.45'te başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yaparken, VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu görev yapıyor. Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Adis

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Semih, Wallace, Hafez; Jospin, Aabid, Mallan; Mustafa, Tetteh, Adem Büyük.

9. RANDEVU

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a 5-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, ikinci haftada Göztepe'nin rakibi oldu. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 4'ü beraberlikle, 3'ü Yeni Malatyaspor'un ve 1'i de Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Ligdeki ilk maçında farklı mağlup olan Doğu Anadolu ekibinde tek hedef 3 puan.

GÖZTEPE 533 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Göztepe, Süper Lig'de taraftarıyla 533 gün sonra buluştu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Göztepe evinde sadece 3 maçı seyircili oynayabilmişti.

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