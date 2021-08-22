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Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım (Konyaspor Başakşehir canlı izle)

Konyaspor-Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'de başlayan Konyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Amir, Soner, Bytyqi, M'Poku, Sokol, Endri.

Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Ravil, Duarte, Caicara, Tolga Ciğerci, Youssuf Ndayishimiye, Zulj, Deniz Türüç, Aleksic, Gulbrandsen.

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