22 Ağustos 2021, Pazar

SÜPER LİG

Göztepe - Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Göztepe - Y. Malatyaspor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Adis

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Semih, Wallace, Hafez; Jospin, Aabid, Mallan; Mustafa, Tetteh, Adem Büyük.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe - Y. Malatyaspor | CANLI Göztepe - Y. Malatyaspor | CANLI
Konya geriden gelerek kazandı! Başakşehir’den 2’de 0 Konya geriden gelerek kazandı! Başakşehir'den 2'de 0
Ligde heyecan arttı! İşte güncel puan durumu Ligde heyecan arttı! İşte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör