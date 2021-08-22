23 Ağustos 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Göztepe Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-1 (Göztepe Malatya maç özeti)

Malatya Göztepe’yi deplasmanda devirdi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi Benjamin Tetteh'in golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Malatya ekibi, rakibini 56. dakikada Benjamin Tetteh'in attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Malatyaspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İkinci maçından da galibiyet alamayan Göztepe ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Gaziantep FK'yı konuk edecek. Göztepe ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

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