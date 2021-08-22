Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Başakşehir'i Çekiçi ve Cikalleshi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 51. dakikada Endri Çekiçi ve 87. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'in tek golü ise 45+1. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Konyaspor, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir ise puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, 27 Ağustos Cuma günü 21.45'te Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise 28 Ağustos Cumartesi günü 19.15'te Kayserispor'u ağırlayacak.

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