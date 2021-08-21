Alanyaspor - Altay maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Altay maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Borja, Milinovic, Mevlja, Fatih, Umut, Ahmed, Efkan, Candeias, Efecan, Diedhiou

Altay: Lis, Naderi, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

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