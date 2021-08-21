Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Giresunspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'de başlayan Kasımpaşa - Giresunspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate

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