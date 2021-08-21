Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı CANLI
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
RİZESPOR - F. KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:15'de başlayan Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo
Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
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