Kasımpaşa Giresunspor maç sonucu: 2-0 (Kasımpaşa Giresun maç özeti)

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 14. dakikada Nicolai Jorgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok'un golleriyle 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Bu sezonki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Giresunspor'un ise puanı bulunmuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Giresunspor ise aynı gün saat 21.45'te evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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