Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman?" "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz. (FB spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde ilk kez taraftarı önüne çıkacak olan sarı-lacivertliler Adana Demirspor'un ardından bir diğer Akdeniz ekibini de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Ligdeki ilk maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala futbolseverler, arama motorlarında Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla ilgili bilgileri aratma başladı. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçının yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor maçı, 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

51. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ