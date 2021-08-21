21 Ağustos 2021, Cumartesi

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Alanyaspor - Altay maçı CANLI

Alanyaspor - Altay | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Altay'ı konuk ediyor. Alanyaspor - Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Alanyaspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Altay maçı saat 21:45'te başladı. beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Borja, Milinovic, Mevlja, Fatih, Umut, Ahmed, Efkan, Candeias, Efecan, Diedhiou

Altay: Lis, Naderi, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

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