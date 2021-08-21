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SÜPER LİG

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Mendes, Dabo, Sabo, Alper, Remy

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa

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