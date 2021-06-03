03 Haziran 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat! Uçuk menajerlik ücretlerine son

Başkan Erdoğan'dan talimat! Uçuk menajerlik ücretlerine son
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.06.2021

Kulüplerin borç batağından çıkabilmesi için Başkan 'ın talimatı ile yeni düzenleme geliyor. Milletvekili ’ın ile de görüşerek hazırlıklarını yaptığı yasa teklifinde özellikle menajerlere verilen yüksek ücretlere sınırlama getirilmesi planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başkan , futbol kulüplerinin özellikle içinde bulundukları borç batağından kurtulmaları için hazırlanan yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Sabah'ın haberine göre, yasanın yeni sezona yetişmesi ve kademeli bir geçiş sağlanması planlanıyor. Teklifin hazırlıklarını yapan eski milli futbolcu, Milletvekili ve TBMM İdare Amiri , ile dirsek temasında olduklarını belirterek "FIFA, özellikle menajerlik bölümünü çok beğendi ve 'siz düzenleme yaparsanız bütün ülkelere bunu örnek olarak gösteririz' dedi" bilgisini paylaştı.

Dikkat çeken detaylar şöyle:

Menajerler bir yıl eğitim alacak, yabancı dil bilecek.

Menajer, futbolcu ve takımlar ile ayrı ayrı sözleşmeler yapıp uçuk ücretler alamayacak. Sadece tek sözleşme yapılacak, alınacak komisyon %2-3'ler düzeyinde olacak. İki sözleşme yaptığı belirlenmesi halinde futbolcunun bir yıl oynamasına izin verilmeyecek. Şu anda menajerler sınırları içinde %15-20 komisyon alıyor. Ayrıca takımlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında yüzde 30'lara varan komisyonlar aldıkları belirtiliyor.

Menajerler tarafından yapılan sözleşmeler anında dijital ortamda ve , ile Spor Bakanlıklarının ekranlarına da düşecek. Böylece şeffaf bir şekilde takip ve vergilendirme de mümkün olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması! Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması!
TFF'den transfer dönemi açıklaması! TFF'den transfer dönemi açıklaması!
TFF yabancı kararını açıkladı! Gelecek sezon... TFF yabancı kararını açıkladı! Gelecek sezon...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör