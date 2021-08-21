22 Ağustos 2021, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor 1-4 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay Alanya’yı farklı geçti!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Altay, deplasmanda Alanyaspor'u Thiam, Rodriguez, Pinares ve Rayyan'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Altay, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 27. dakikada Khaly Thiam, 32. dakikada Martin Rodriguez, 49. dakikada Cesar Pinares ve 85. dakikada Ahmed Rayyan'ın attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Alanyaspor'un tek golü 67. dakikada Famara Diedhiou'dan gelirken, ev sahibi takımda Efecan Karaca 23. dakikada golün sahibi Diedhiou ise 76. dakikada kırmızı kart gördü.

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