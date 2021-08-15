17 Ağustos 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor-Göztepe maçı İlk 11'ler belli oldu | Son dakika spor haberleri

Antalyaspor-Göztepe | İlk 11’ler belli oldu
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İki takımında ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Antalyaspor ve Göztepe'nin ilk 11'leri belli oldu.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Göztepe maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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