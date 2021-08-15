17 Ağustos 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic
Antalyaspor-Göztepe maçı İlk 11'ler belli oldu | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İki takımında ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Antalyaspor ve Göztepe'nin ilk 11'leri belli oldu.
ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic
ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Göztepe maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası