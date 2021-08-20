Kayserispor - Adana Demirspor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta start almıştı. İkinci haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Altay mağlubiyeti sonrası Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda göreve Hikmet Karaman getirilmişti. Adana Demirspor da ilk hafta sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.
KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Gökhan Sazdağı, İbrahim, Attamah, Ramazan, Mane, Emrah Başsan, İlhan Parlak
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli
KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yukatel Kayserispor'un evinde Adana Demirspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
KAYSERİ'DE 3. HİKMET KARAMAN DÖNEMİ
Kayserispor ile anlaşmaya varan teknik direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası