Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, sahasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u konuk ediyor. 2021/2022 sezonundaki ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan iki takım da 3 puana uzanarak çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta start almıştı. İkinci haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Altay mağlubiyeti sonrası Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda göreve Hikmet Karaman getirilmişti. Adana Demirspor da ilk hafta sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Yukatel Kayserispor'un evinde Adana Demirspor'u konuk ettiği maç bu akşam saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Gökhan Sazdağı, İbrahim, Attamah, Ramazan, Mane, Emrah Başsan, İlhan Parlak

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli





42 SEZON SONRA İLK KEZ

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, ikinci hafta maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta ekipler, birbirine üstünlük kurmak için çabalıyor. Adana Demirspor ile Kayserispor, ilk olarak 30 Aralık 1973 tarihinde Adana'da karşılaştı. Bu maçı ev sahibi ekip kazanmıştı. İki takım, son olarak 1979-1980 sezonunda Süper Lig'de karşılaştı. Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, tam 42 sezon sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Her iki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki takım 2'şer kez kazanırken 2 maç da berabere bitti. Rakipler birbirine 3'er gol attı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

1979/1980 Kayserispor-Adana DS 0-0



1979/1980 Adana DS-Kayserispor 2-0



1974/1975 Adana DS-Kayserispor 0-0



1974/1975 Kayserispor-Adana DS 1-0



1973/1974 Kayserispor-Adana DS 2-0



1973/1974 Adana DS-Kayserispor 1-0



Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, 4 kez Türkiye 1. Ligi'nde, 7 kez Türkiye 2. Ligi'nde, 2 kez Türkiye 3. Ligi'nde birbirine üstünlük kurmaya çalışırken 6 kez de Türkiye Kupası maçında karşılaştı.

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