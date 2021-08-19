20 Ağustos 2021, Cuma
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Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Gaziantep FK-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasını Halil Umut Meler, Trabzonspor-Sivasspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen ve Galatasaray-Hatayspor müsabakasını Hüseyin Göçek yönetecek. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikinci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Kayserispor-Adana Demirspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray-Hatayspor: Hüseyin Göçek
İŞTE 2.HAFTA MAÇLARINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER:
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