Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikinci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Kayserispor-Adana Demirspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk

Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray-Hatayspor: Hüseyin Göçek

İŞTE 2.HAFTA MAÇLARINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER:

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